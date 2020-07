Líder da Dourasil foi reeleito presidente da ANCIA

Paulo Areal foi reeleito Presidente da Associação Nacional de Centros de Inspeção Automóvel. O proprietário da Dourasil, empresa situada na freguesia da Estela, está no cargo desde 2014 e vai cumprir o terceiro mandato. A aprovação dos órgãos sociais para o triénio 2020-2022 decorreu em Coimbra e indicou que Fernando Teixeira será o presidente da Assembleia Geral e Valter Branco presidirá ao Conselho Fiscal. De acordo com as linhas programáticas apresentadas pela equipa liderada por Paulo Areal, destaca-se o reforço de parcerias com o Governo e instituições, a defesa da atividade e a valorização das inspeções como contributo para a melhoria da segurança rodoviária e da qualidade do ar. Paulo Areal, recorde-se, é o presidente da Assembleia Geral da Associação Empresarial da Póvoa de Varzim.