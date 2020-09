Líder da ANCIA e Dourasil lança apelo para acabar com mortes na estrada

A Associação Nacional de Centros de Inspeção Automóvel, em parceria com a GNR, está a promover uma campanha de sensibilização para uma condução segura e responsável. No âmbito da Semana Europeia da Mobilidade, que decorre entre hoje e o próximo dia 22, foi lançado o apelo “Zero Mortos na Estrada Todos os Dias”. Paulo Areal, presidente da ANCIA, que é também administrador da Dourasil, na Estela, e líder da Assembleia Geral da Associação Empresarial da Póvoa de Varzim, sensibiliza para a mudança de comportamentos na estrada, diminuindo os riscos de acidente. Três dezenas de entidades nacionais com responsabilidades diretas e indiretas na segurança rodoviária estão envolvidas nesta iniciativa, que é organizada a nível europeu pela Roadpol – European Roads Policing Network com o apoio da Comissão Europeia.