Largo está a sofrer autêntica revolução

Encontra-se em curso a obra de requalificação dos arruamentos envolventes ao Largo da Urbanização 25 de abril, na freguesia de Parada. A intervenção contempla a reconstrução dos passeios com acessos às garagens, execução de uma rede de drenagem de águas pluviais e a reformulação de todo o espaço central com a criação de uma zona ajardinada. Trata-se de uma obra há muitos anos esperada e que vai contribuir decisivamente para salvaguardar uma circulação pedonal e automóvel segura, mais lugares de estacionamento e proporcionar uma área de lazer. A Câmara Municipal de Vila do Conde afirma que mantém a aposta de “melhoria das infraestruturas em todo o concelho, de forma a corrigir assimetrias e garantir coesão territorial”.