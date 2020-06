Largo do Cidral festejou centenário do Rancho

Os 100 anos do Rancho Tricanas do Cidral foram registados de forma simbólica no Largo com o mesmo nome no bairro da Matriz. A obra de requalificação do espaço está quase concluída e tal permitiu aos dirigentes da ACR Matriz, sob liderança de António Castro (Quilores), lá edificarem um pequeno trono em homenagem a Santo António, tendo as ruas adjacentes sido enfeitadas com lonas alusivas ao centenário numa oferta da junta presidida por Ricardo Silva. O autarca esteve presente na singela festa realizada na sexta à noite que ficou marcada pelo recato e distanciamento entre as poucas dezenas de pessoas que marcaram presença. Uma festa sem danças nem cantares, que terão de ficar para o próximo ano.