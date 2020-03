Lanutense festeja 107 anos de vida

Não é todos os dias que se festeja 107 anos de vida. O feito foi comemorado esta quinta-feira na freguesia de Laundos, na Póvoa de Varzim, por uma das residentes, Maria da Silva Alves, mais conhecida por “Maria da Eugénia”. A mulher nasceu a 12 de Março de 1913, ou seja, ainda a primeira guerra mundial não tinha rebentado. Na idade ativa trabalhou como tecedeira e jornaleira. Só teve um filho, Manuel Gomes, com quem vive em Laundos, tendo depois a família crescido com três netas e vários bisnetos. “Maria da Eugénia” é a pessoa velha da freguesia e, provavelmente, do concelho poveiro.