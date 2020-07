Lançados concursos para acabar obras da Flávio e na Lapa

O executivo municipal da Póvoa de Varzim aprovou a abertura de mais dois concursos públicos para obras na cidade. A de maior envergadura é a da conclusão da empreitada de remodelação e ampliação da Escola E.B. 2/3 Dr. Flávio Gonçalves, cujo preço é de 3,2 milhões de euros para um prazo de execução de 12 meses. Recorde-se que a obra está parada por divergências entre a autarquia e a empresa que ganhou o primeiro concurso, estando bastante atrasada em relação ao prazo de conclusão. O executivo também decidiu avançar para as obras de remodelação da sede dos Leões da Lapa na Rua Pereira Azurar. Trata-se da segunda e última fase da reabilitação do edifício das antigas oficinas municipais, no valor de 450 mil euros, que criará melhores condições para os eventos da associação. Ali perto, refira-se está também quase pronta a obra de requalificação da sede do Grupo Recreativo de Regufe.