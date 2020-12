Ladrões voltam a atacar sapataria em Balasar

A Joniluna Sapataria foi novamente alvo de furto de madrugada. É o terceiro no espaço de pouco mais de um ano. Desta feita tudo aconteceu um pouco antes das duas horas de sexta-feira. A loja situada na Praceta do Cubo, na freguesia de Balasar, à face da Estrada Nacional 206, foi outra vez visitada por um grupo de ladrões que destruiu a montra e arrombou as grades de proteção, levando vários artigos da marca Cavalinho, sobretudo malas, carteiras e porta-moedas. Este foi mais um prejuízo para o estabelecimento que já tinha sido visitado pelos amigos do alheio em junho passado e em setembro do ano anterior. A GNR está a investigar mais esta ocorrência que desta vez foi protagonizada por três assaltantes encapuzados, segundo se verificou nas imagens da videovigilância, que fugiram num carro roubado anteriormente.