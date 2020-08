Ladrões apanhados pouco depois do crime

A GNR de Vila do Conde deteve em flagrante delito dois homens, de 29 e 31 anos, por furto em residência na terça-feira. Na sequência de uma denúncia e com base na informação de que os indivíduos teriam sido vistos a sair da habitação com diversos objetos de valor, os militares de imediato se deslocaram para o local, tendo intercetado os suspeitos no momento em que estes se preparavam para entrar numa composição do metro, na estação de Mindelo, em direção ao Porto. Entre o material furtado e recuperado encontrava-se uma arma de fogo de calibre 6.35 mm, em situação irregular, equipamento eletrónico, dinheiro e peças em ouro. Os detidos, já com antecedentes por crimes da mesma natureza, foram presentes a interrogatório no Tribunal de Judicial de Vila do Conde, mas desconhecem-se as medidas de coação.