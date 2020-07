Juvenorte penalizada na atribuição dos subsídios de São Pedro

Nem todos os bairros da Póvoa de Varzim tiveram direito ao subsídio extraordinário a rondar os 60 mil euros (a dividir) para as associações envolvidas nas festas de São Pedro. O montante corresponde a metade do que era atribuído habitualmente a cada um dos bairros pela Câmara Municipal e ficou dependente da ausência de manifestações públicas dos bairros e de estas incentivarem as pessoas a ficarem em casa durante o tradicional período festivo devido aos riscos do novo coronavírus. Ora, na reunião de análise entre todas as partes, a Juvenorte foi confrontada com o facto de não ter cumprido com uma das regras estabelecidas: dançou com alguns elementos da rusga nas traseiras da bancada norte do estádio do Varzim durante uma madrugada de julho e publicou um vídeo desse momento. A decisão surpreendeu os responsáveis do bairro norte, que contavam que as restrições impostas fossem apenas referentes ao último fim de semana de junho. O edil Aires Pereira frisou na última reunião do executivo camarário que este tinha sido o compromisso assumido e que a decisão reuniu unanimidade, servindo de exemplo para comportamentos futuros. Assim sendo, a verba a distribuir, uma ajuda à liquidez das coletividades segundo a autarquia, destina-se apenas aos bairros Sul, Matriz (ambos cerca de 13 mil euros), Regufe, Mariadeira e Belém (cada um fica com perto de 8 mil euros).