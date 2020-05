Junta com investimento sem precedentes e com reforço na área social

O Relatório e Contas da União das Freguesias da Póvoa de Varzim, Beiriz e Argivai foi aprovado por unanimidade. O documento relativo a 2019 detalha um ano de grande investimento público, com o arranque do projeto do Cemitério de Beiriz, a conclusão do projeto de arquitetura e especialidades para o novo Edifício Centro Ocupacional, Sede do Rancho e Parque de Lazer em Beiriz e a instalação do Parque Infantil em Argivai. O investimento da autarquia liderada por Ricardo Silva atingiu um valor “sem precedente de 276 mil euros” que foi conseguido graças à criação de um aforro no ano de 2018 e ao apoio do município nas obras das freguesias. Na sessão, o executivo também aprovou o início da obra do novo Parque do Anjo em Argivai, para começar ainda este ano.

No que diz respeito ao Apoio Social, que passou a ser a principal atividade da Junta, foi destacada a entrega de 126 cabazes de apoio a famílias carenciadas, em articulação com a Câmara, apenas no mês de Março. Neste campo, ficou decidido igualmente a continuidade da entrega em casa de compras de produtos essenciais, evitando a deslocação a farmácias e supermercados da população mais vulnerável.

Coincidindo com o fim do Estado de Emergência, foi ainda deliberado reabrir as delegações da Matriz e Sul, que passarão a funcionar para atendimento ao público das 09h às 12h30, a partir do dia 5 deste mês com todas as condições de segurança.