Jovens do Leo Clube ajudaram várias instituições

O Leo Clube da Póvoa de Varzim conta em comunicado que não ficou indiferente e decidiu intervir para fazer face às dificuldades socio-económicas que assolam muitas famílias do concelho. Com o objetivo traçado, juntou-se a um projeto desenvolvido à escala nacional – “Call to action: Alimentar Portugal” – que visa, essencialmente, reunir bens alimentares para serem distribuídos por instituições ou famílias carenciadas. Graças ao esforço conjunto da jovem equipa, foram angariadas mais de 400 unidades de bens alimentares, perfazendo um total de 13 cabazes que foram posteriormente entregues a instituições locais, nomeadamente ao Instituto Maria da Paz Varzim, Casa do Regaço, Instituto Madre Matilde, Centro Social e Paroquial de Aguçadoura, Centro Social e Paroquial de Terroso, Centro Social e Paroquial de Aver-o-mar, Centro Social S. Pedro de Rates e Santa Casa da Misericórdia da Póvoa de Varzim. Os responsáveis afirmaram-se “felizes pelo resultado final e por, mais uma vez, elevarem o lema “nós servimos!” que une o leonismo”.