Jovem traficante apanhado pela GNR

A GNR deteve ontem, em Vila do Conde, um jovem de 20 anos pelo crime de tráfico de droga. No decorrer de uma ação de patrulhamento, foi abordado um homem que adotou um comportamento suspeito quando se apercebeu da presença da GNR, tentando alterar o percurso para evitar os militares. De nada valeu essa intenção, já que foi capturado na posse de 25 doses de liamba e 23 doses de cocaína. Foram ainda apreendidos um telemóvel e 30 euros. O detido, já referenciado por este tipo de crime, foi levado a tribunal e, aplicada a medida de coação, terá agora de fazer apresentações semanais no posto policial da área de residência.