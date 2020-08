Jovem talento do Naval quase batia toda a concorrência sénior

Joel Rodrigues sagrou-se vice-campeão da primeira etapa do Circuito Nacional Open de Bodyboard. O atleta do Clube Naval Povoense esteve ao mais alto nível em Santa Cruz, Torres Vedras, no regresso das competições da modalidade. Depois de algumas meias-finais em que falhou por pouco o acesso ao momento decisivo, Joel Rodrigues teve um desempenho notável e obteve o segundo lugar numa final muito equilibrada e vencida pelo atual campeão nacional, Daniel Fonseca. Este é mais um resultado notável para o currículo do jovem de 16 ano e abre boas perspetivas para o resto do ano competitivo. De destacar também o 9º lugar de Miriam Caires no feminino, a mesma posição obtida por Ricardo Rosmaninho no masculino. A competição vai terminar na Póvoa de Varzim no final de outubro, mas antes passa pela Nazaré e por Peniche.