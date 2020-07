Jovem talento de dois metros reforça ambição poveira

João Embaló, internacional sub-20, é um dos reforços da equipa sénior masculina de basquetebol do Clube Desportivo da Póvoa para a nova época. Um contrato de três anos, numa aposta da secção de basquetebol poveira num dos mais promissores postes portugueses. Um compromisso explicado pelo treinador José Ricardo, que sublinhou o interesse antigo no atleta. João Embaló é luso-caboverdiano e já representou a seleção nacional, tendo inclusive participado em estágios e jogos na Póvoa, nomeadamente no pavilhão do CDP. O atleta com dois metros de altura disse acreditar que vai ser bem sucedido.