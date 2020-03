Jovem professor morre em acidente de mota

Era professor num ginásio na Póvoa de Varzim o jovem que morreu no passado domingo à noite num acidente de mota nas Caxinas, Vila do Conde. Ayrton Nogueira Escórcio, com 24 anos, era um dos profissionais do ginásio

Sport Spirit e conduzia o veículo de duas rodas que embateu frontalmente num veículo na Avenida Carlos Pintos Ferreira, no entroncamento junto ao Caximar, por volta das 19h30. O professor de ginástica ainda foi

transportado com vida para o Hospital de S, João, no Porto, onde acabaria por falecer. Já a namorada Stefany Pires, com 27 anos e que também ia na moto, teve ferimentos graves também e foi transportada

para o Centro Hospitalar da Póvoa de Varzim e Vila do Conde. As causas do acidente estão a ser investigadas até

porque no local do sinistro existem semáforos para regular o trânsito. Ayrton foi também Relações Públicas

no Pachá Ofi r e futebolista nas camadas jovens da União Desportiva de Argivai. O jovem tinha muitos

amigos e, sobretudo nas redes sociais, sucederam-se as manifestações de pesar. O funeral realiza-se na quarta à tarde.