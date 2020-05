Jovem em estado grave após chocar de bicicleta com carro que fugiu

Um jovem que circulava de bicicleta com alguns amigos na ciclovia Póvoa-Famalicão ficou gravemente ferido após ter embatido com um automóvel ao início da tarde de domingo. O choque aconteceu pouco depois das 13h em Laundos, junto ao Aeródromo, no cruzamento das ruas dos Fangueiros e dos Crescêncios. Miguel Peliteiro, de 24 anos, estudante de medicina e ex-jogador do Varzim nas camadas jovens, foi levado para o Hospital de São João e apresentava várias fraturas. O socorro foi prestado pelos Bombeiros da Póvoa, pela viatura médica do Hospital Pedro Hispano e pela ambulância SIV de Vila do Conde. A GNR está a investigar as circunstâncias em que ocorreu o acidente que foi originado por um choque com um Opel Astra branco, cujo condutor fugiu sem prestar assistência à vítima, segundo revelou a família, que está agora a pedir testemunhos ou informações.