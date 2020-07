Jovem em estado grave após cair inanimada na praia

A Autoridade Marítima Nacional informou que o Capitão do Porto e Comandante-local da Polícia Marítima de Vila do Conde coordenou, na tarde de ontem, uma operação de assistência a uma jovem de 23 anos que, após uma ida ao mar, caiu inanimada no areal em paragem cardiorrespiratória. O incidente registou-se na praia do Forno, em Vila do Conde, tendo a vítima sido prontamente assistida pelos nadadores-salvadores que prestaram o suporte básico de vida, contactando também os militares da Marinha do projeto “SeaWatch”, que se deslocaram de imediato para o local e colaboraram na estabilização da vítima. A assistência foi, posteriormente, assegurada pelos elementos da Viatura Médica de Emergência e Reanimação do INEM, que encaminharam a vítima para o hospital em estado grave. A Polícia Marítima tomou conta da ocorrência, desconhecendo-se as causas do sucedido. Segundo o JN, a jovem reside em Matosinhos, é estudante de medicina e nadadora de competição.