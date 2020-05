Jovem abalroado por carro arrisca ser amputado

Miguel Sampaio Peliteiro corre risco de ficar sem o braço direito. A revelação foi feita ao Correio da Manhã pelo pai do jovem poveiro que foi abalroado por um carro, no passado domingo à hora de almoço, numa estrada em Laundos que cruza com a ciclovia Póvoa-Famalicão. Apesar de não correr risco de vida, existe a possibilidade de ter de ser amputado. O estudante de medicina em Barcelona, que sonha ser cirurgião na área cardíaca, está agora internado no Hospital de São João com ferimentos diversos em quase todo o corpo. Os médicos tiveram de colocá-lo em coma induzido e já foi sujeito a uma prolongada operação, estando agora a aguardar-se pela evolução. A família de Miguel continua a apelar a informações que ajudem a saber quem foi o condutor que quase tirou a vida ao antigo jogador do Varzim nas camadas jovens. Segundo a mesma fonte, o carro que atropelou o jovem de 24 anos já foi encontrado numa zona de mato perto do local do acidente após ter sido dado como furtado numa queixa apresentada às autoridades no dia seguinte. A GNR está a tentar descobrir a identidade de quem fugiu sem prestar assistência a Miguel, a quem valeu ter sido encontrado por uma pessoa que caminhava na ciclovia e deu o alerta para o socorro.