Jogos de basket no CDP são espetaculares, valoriza a Federação

O basquetebol do Clube Desportivo da Póvoa continua em grande plano, agora fora de campo. Ao longo da época desportiva 2019/2020, a secção trabalhou para cumprir os critérios do “Programa Valorizar” da Federação Portuguesa de Basquetebol, que visa promover a qualidade do espetáculo nos jogos do Campeonato da ProLiga e do Campeonato da Primeira Divisão Nacional Feminina. Ora, finda a temporada, a entidade que gere a modalidade fez chegar aos clubes os resultados finais do referido programa e o Clube Desportivo da Póvoa ocupa o primeiro lugar em ambos os campeonatos, revelaram os responsáveis, que já mostraram a felicidade e agradeceram a todos aqueles que contribuíram para este feito.