Jogo particular testa equipa para estreia na II Liga

O Varzim venceu o Vitória B por duas bolas a zero em mais um jogo de preparação para a nova temporada. O médio André Vieira (ex-Farense) e o avançado Stanley foram os autores dos golos na partida realizada no Estádio Municipal. Segundo o Record, o treinador Paulo Alves aproveitou a oportunidade para testar a equipa que possivelmente irá defrontar o Porto B no início da II Liga. De fora ficaram os lesionados Baba Sow, Rui Coentrão e Nelson Agra.