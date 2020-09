Já saiu mais uma edição da revista Póvoa Empresarial

A Associação Empresarial da Póvoa de Varzim lançou mais uma edição da revista Póvoa Empresarial. A publicação é anual e compila a principal atividade pública da instituição ao longo dos últimos meses. Na capa está uma imagem da Feira de Velharias do Eça que é organizada na Praça do Almada há cerca de três décadas e cuja continuidade pode estar em causa. De resto são dados a conhecer aos associados e à comunidade alguns cursos modulares promovidos pela AEPVZ e também as parcerias estabelecidas com várias empresas e entidades, entre diversos outros assuntos ligados à economia da região.