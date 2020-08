Já é possível marcar golos ou encestar no Parque do Castanhal

A freguesia de Beiriz passou a contar com mais um espaço desportivo. A junta decidiu promover a instalação de um campo de futebol e de basquetebol no Parque do Castanhal. O espaço já existia, mas sem os materiais que lá foram colocados: duas balizas e dois cestos que prometem deliciar miúdos e graúdos residentes naquela zona que fica situada num extremo de Beiriz, próximo a Terroso. Nesta altura falta apenas a colocação de uma vedação da área desportiva e a pintura do terreno de jogo. A área de lazer ao lado dispõe de um jardim cm diversas árvores e está prevista a colocação de mesas e bancos para a promoção de convívios.