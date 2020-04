Ismael operado mas ainda poderá jogar esta época

Ismael Lekbab foi sujeito a uma meniscectomia para debelar a lesão meniscal de que padecia no joelho direito. O jovem guarda-redes do Varzim foi operado no Hospital Privado de Paredes. A intervenção cirúrgica foi realizada com sucesso e estima-se um período de recuperação entre seis a oito semanas. O regresso do jogador aos relvados ainda esta temporada está dependente da evolução de Ismael e do período em que os campeonatos venham a ser eventualmente retomados.