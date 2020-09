Irobiso quer voltar a marcar na Póvoa

O Varzim Sport Club anunciou mais um reforço para a equipa principal. Christian Irobiso, avançado nigeriano de 27 anos, chega do Farense com vontade de fazer golos, como afirmou após a assinatura do contrato ao site oficial do clube. “Sou um ponta de lança possante, quero fazer muitos golos, dar tudo em campo pelo Varzim e pelos adeptos, porque estou muito orgulhoso de vestir esta camisola”. Em Portugal também já representou o Paços de Ferreira, União da Madeira e Cova da Piedade, tendo ainda passado por um clube checo e outro eslovaco. Irobiso já sabe o que é marcar na Póvoa pois fez um golo na época passada ao serviço dos algarvios.