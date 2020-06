Investigadores detetaram bactérias patogénicas nas praias

As praias de Ofir, de Árvore e da Póvoa de Varzim estão entre as 10 praias da zona norte em que investigadores do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar detetaram bactérias patogénicas nas águas balneares. Numa publicação no site da Universidade do Porto, o gabinete de comunicação do ICBAS afirma que os resultados foram obtidos no âmbito do projeto BeachSafe, liderado por investigadores do Laboratório de Hidrobiologia e Ecologia, que é cofinanciado por programas da União Europeia através do FEDER e pela Fundação para a Ciência e Tecnologia. “Em águas balneares do Norte de Portugal, classificadas como excelentes para banhos de acordo com a legislação em vigor, foram detetadas bactérias do género vibrio, algumas patogénicas para o ser humano, inclusive resistentes a antibióticos”, lê-se na publicação. Segundo o ICBAS, o aumento da temperatura, variações da salinidade e concentração de partículas na água “parecem ser responsáveis” pela propagação destas bactérias, que representam “um risco não contabilizado para a saúde pública”, dado que a avaliação oficial é feita tendo por base indicadores fecais. “O número de infeções relacionadas com a água balnear em todo o mundo, incluindo na Europa, tem vindo a crescer nos últimos anos”, refere o instituto da Universidade do Porto. “A maioria dos casos está associada a bactérias autóctones que encontram condições favoráveis para se propagarem, devido às alterações climáticas, ou a vírus entéricos, em resultado das descargas de águas residuais brutas ou deficientemente tratadas”, esclarece o ICBAS. As outras praias referidas são as de Afife, Matosinhos, Salgueiros, Aguda, Paramos, Cortegaça e São Jacinto.