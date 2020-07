Iniciativa Liberal formaliza núcleo na Póvoa de Varzim

O Núcleo Territorial da Póvoa de Varzim da Iniciativa Liberal já foi formalizado. Numa publicação na rede social Facebook é possível ver uma imagem tirada em frente aos Paços do Concelho com alguns dos membros. O partido quer afirmar-se como “uma forte alternativa ideológica capaz de propor um caminho assente nos princípios liberais para o progresso do Concelho da Póvoa de Varzim”. Entre os elementos merece realce Ricardo Zamith, que foi vereador do PSD na autarquia poveira entre 2013 e 2017.