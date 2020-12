Infetados entre 17 e 23 de novembro: Póvoa 681 e V.Conde 771

O número de casos de Covid-19 na Póvoa de Varzim chegou aos 681 na semana entre 17 e 23 de novembro. Em Vila do Conde o registo do mesmo período é de 771 infetados. Os dados constam da tabela habitualmente publicada pelo médico João Freitas na rede social Facebook no “Grupo para explicar com tranquilidade à comunidade questões sobre a Covid-19”. A mesma fonte, que reúne informação de municípios da Administração Regional de Saúde de Norte, aponta uma subida gradual de pessoas infetadas no concelho poveiro: eram 484 casos na penúltima semana e 378 na antepenúltima semana. O cenário repete-se no município vilacondense: havia 699 casos na penúltima semana e 419 na antepenúltima semana. Estes números elevados mantiveram as duas localidades no grupo mais perigoso no que diz respeito ao risco de contágio, em ambas as situações com um pouco mais de 1800 casos em 14 dias por cada 100 mil habitantes, sendo estes números ainda piores que os revelados pela DGS no início desta semana. Nos territórios vizinhos, refira-se que Famalicão está num cenário ainda pior, com 1510 casos só na semana anterior, enquanto em Barcelos os infetados ascendem a 1020 no mesmo período, não sendo conhecidos os dados de Esposende por não estar no top-30 de incidência.