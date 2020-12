Inês não quis esperar e nasceu em casa

A pequena Inês nasceu esta madrugada em casa com o apoio de uma equipa pré-hospitalar dos Bombeiros Voluntários de Vila do Conde. A corporação fez questão de dar sublinhar o sucedido numa publicação em que revela que a menina nasceu às 4h57 e que tanto a criança como a mãe se encontram bem de saúde. Ambas foram transportadas ao Centro Hospitalar Póvoa de Varzim/Vila do Conde com o acompanhamento da equipa da ambulância SIV.