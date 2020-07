Incêndio destruiu barco na última madrugada

A embarcação Ana Alexandra sofreu avultados danos devido a um incêndio que deflagrou quando estava atracada no porto de pesca da Póvoa. Os bombeiros receberam o alerta cerca das 04h da madrugada de domingo, via 112, dado pelo serviço de segurança. Numa ação coordenada pelo capitão do porto da Póvoa de Varzim, Marques Coelho, e dado o perigo da situação, foram mobilizadas quase três dezenas de elementos e seis viaturas da corporação local e do INEM para a ocorrência. A pronta e eficaz resposta operacional impediu que os estragos fossem maiores e evitou que os diversos barcos nos arredores fossem atingidos. Desconhece-se a forma como o fogo surgiu a bordo. A embarcação será agora sujeita a uma vistoria técnica, no sentido de avaliar a dimensão dos danos, bem como as condições de segurança e de navegabilidade da embarcação. O Comando-local da Polícia Marítima da Póvoa de Varzim tomou conta da ocorrência de forma a elaborar o processo de averiguações.