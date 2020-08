II Liga começa a 13 de setembro e I Liga uma semana depois

A Segunda Liga de futebol apenas deve começar no fim de semana de 12 e 13 de setembro. A Liga de Clubes revelou que a data apontada de 22 de agosto fica sem efeito, tal como o sorteio previsto para o próximo dia 9. A definição das jornadas das duas competições profissionais passa para dia 28 deste mês e o escalão principal irá começar no fim de semana de 19 e 20 de setembro. Refira-se que a identificação dos clubes promovidos do Campeonato de Portugal (Vizela e Arouca) está suspensa, tal como ainda se encontra a decorrer o licenciamento de Cova da Piedade e Casa Pia, que poderão substituir na prova os castigados Aves e Setúbal. Falta agora a decisão da Federação Portuguesa de Futebol, entidade que tem a última palavra sobre a calendarização do futebol português, mas tudo indica que Varzim e Rio Ave voltarão à ação oficial apenas em meados do próximo mês.