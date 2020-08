Idoso fugiu ao confinamento e PSP apanhou-o a entrar num estabelecimento

Um homem de 71 anos residente nas Caxinas foi identificado pela PSP por crime de desobediência ao confinamento obrigatório. A ação foi protagonizada por elementos da 8.ª Esquadra de Investigação Criminal no âmbito da fiscalização diária durante a manhã de quinta-feira. Uma vez que o senhor em causa não se encontrava na habitação conforme decretado pela Autoridade de Saúde, foram desenvolvidos esforços para o localizar, tendo sido apanhado quando se preparava para entrar num estabelecimento comercial localizado na Avenida Infante D. Henrique, em Vila do Conde. O homem foi encaminhado para casa para cumprir o confinamento obrigatório e, como se trata de matéria do foro criminal, os factos foram comunicados ao Ministério Público.