Ida a banhos é novamente possível em segurança

A Agência Portuguesa do Ambiente informou este domingo o Município da Póvoa de Varzim dos resultados satisfatórios da contra-análise efetuada pelo laboratório à qualidade das águas balneares. Em comunicado é referido que “os valores registados nesta amostragem mais recente situam-se abaixo dos limites de quantificação laboratorial enquadrando as praias poveiras novamente nos critérios da bandeira azul”. Depois do almoço voltou a ser “autorizada, sem qualquer restrição, a ida a banhos em todas as praias do concelho”, segundo a mesma fonte.

A Câmara prometeu que “não deixará de continuar a estudar a origem do foco de contaminação que afetou as praias da costa litoral norte”, apesar de nesta altura “terem já sido repostos em pleno os padrões de excelência pelos quais as praias da Póvoa de Varzim sempre foram reconhecidas e galardoadas ao longo dos últimos anos”. A edilidade deixou também a convicção “de que essa é a única forma de esclarecer todos os poveiros da causa deste fenómeno atípico e de prevenir futuros casos no concelho”, recordando que “a alteração das condições climáticas é infelizmente uma realidade e que fenómenos como este são cada vez mais frequentes”, razão que faz a autarquia dizer que “impõe-se o cabal esclarecimento das razões que estiveram na origem da contaminação a que assistimos”. A nota informativa termina com a promessa de que “a autarquia tudo fará junto das autoridades competentes de modo a que estas tenham um plano de prevenção para que esta situação não volte a repetir-se”.