Hospital Senhor do Bonfim com ala Covid-19 a partir de 6 de abril

O Trofa Saúde Hospital Senhor do Bonfim, localizado em Touguinhó, sob coordenação do Serviço Nacional de Saúde, irá abrir uma ala dedicada ao Covid-19. Inclui a consulta, o rastreio e, quando necessário, o internamento e os cuidados intensivos. O concelho de Vila do Conde verá ampliada a resposta às necessidades dos cuidados de saúde no que ao novo coronavírus diz respeito a partir do próximo dia 6 de abril, data prevista de abertura desta unidade. A instalação destes serviços foi anunciada publicamente na segunda-feira na presença da presidente da Câmara, Elisa Ferraz, que visitou as instalações que ficarão dedicadas a esta operação.