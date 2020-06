Homens do mar homenageados em Vila Chã

A Junta de Freguesia de Vila Chã inaugurou no domingo uma escultura de homenagem aos homens do mar. A cerimónia, que registou a bênção do pároco da freguesia, Joaquim Ferreira, contou com a presença da presidente da Câmara de Vila do Conde, Elisa Ferraz, a vereadora do Turismo, Dália Vieira, o comandante da capitania local, José Marques Coelho, o presidente da Junta, Joaquim Moreira, assim como restantes membros do executivo e da Assembleia de Freguesia, entre outras personalidades. O propósito deste monumento é preservar a memória das tradições de um território fortemente marcado pela pesca, uma atividade iniciada há séculos por filhos de agricultores, excluídos do acesso à terra pelo sistema de heranças baseado no morgadio.