Homem morre após queda de oitavo andar

Um homem com cerca de 35 anos faleceu este domingo após cair da varanda de um oitavo andar do prédio do Hotel Costa Verde na avenida Vasco da Gama, praticamente em frente à Praça de Touros da Póvoa de Varzim. A tragédia ocorreu um pouco antes das cinco da tarde, tendo a vítima mortal aterrado em cima de um automóvel, que também sofreu alguns danos. O socorro foi rapidamente ativado mas nada havia a fazer, tendo o óbito sido confirmado no local. Nesta altura desconhecem-se os motivos da queda e as circunstâncias em que aconteceu.