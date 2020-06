Homem injuriou, bateu e ameaçou mulher durante 30 anos

Um homem de 64 anos foi detido, por violência doméstica, no concelho de Vila do Conde. A detenção foi feita pelo Comando Territorial do Porto da GNR, através do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas. Na investigação, os militares apuraram que o suspeito terá dirigido à esposa, de 63 anos, diversas injúrias e agressões físicas durante os 30 anos de casamento. O homem é acusado de ameaçar a vítima de morte, chegando a dormir com facas debaixo da almofada, como forma de intimidação. O agressor acabou detido e, depois de presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Matosinhos, na passada quarta-feira, foram-lhe aplicadas as medidas de coação de afastamento da residência da ofendida (não se podendo aproximar num raio de 200 metros), de proibição de contacto com a vítima por qualquer meio (sendo controlado por pulseira eletrónica) e ainda obrigação de submissão a tratamento da dependência de álcool.