Homem detido por posse ilegal de armas

A GNR deteve um homem, de 38 anos, por posse ilegal de arma, no concelho de Vila do Conde. A detenção foi feita pelo Comando Territorial do Porto, através do Núcleo de Investigação Criminal de Matosinhos, no início desta semana, mas só agora foi anunciado. No âmbito de diversas denúncias de que um homem ameaçou os vizinhos com uma arma de fogo, tendo inclusivamente efetuado disparos para o ar como forma de intimidar o seu senhorio, os militares da GNR iniciaram uma investigação para verificar a legalidade da posse da arma de fogo. Durante as diligências , apurou-se terem ocorrido várias desavenças por ocupação ilegal de espaços, que deram origem a uma queixa-crime. No decorrer da ação policial, foi feita uma busca domiciliária à residência do suspeito, onde foi possível apreender uma arma de fogo e uma pistola de alarme, motivos que levaram à posterior detenção. O detido foi ontem presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Vila do Conde, onde lhe foram aplicadas as medidas de coação de apresentações semanais no posto policial da sua área de residência e ainda proibição de contacto com os ofendidos.