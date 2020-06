Homem detido por injuriar, ameaçar e agredir mãe e tia

A GNR, através do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas do Porto, anunciou ter detido, no concelho de Vila do Conde, um homem de 52 anos por suspeita da prática do crime de violência doméstica sobre a mãe e a tia. No âmbito de uma investigação, que teve a duração de uma semana, a GNR apurou que o suspeito terá dirigido injúrias, ameaças e agressões físicas às vítimas, com 83 e 74 anos. Nos últimos tempos, sob a influência do álcool, ameaçava mesmo de morte as vítimas, com recurso a uma arma branca. As idosas, que vivem na mesma residência do suspeito, viviam aterrorizadas e com receio pelas próprias vidas, devido à idade avançada. O agressor, que tem já antecedentes criminais pelo crime de condução sob o efeito do álcool, foi presente na passada sexta-feira a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Instrução Criminal de Matosinhos, tendo-lhe sido aplicadas as medidas de coação de afastamento da residência das ofendidas, proibição de contactos com as vítimas por qualquer meio, proibição de aquisição e detenção de armas de qualquer natureza e submissão voluntária a tratamento de alcoologia.