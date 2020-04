Homem detido pela segunda vez por recusar ficar em casa

Ontem à tarde, pelas 17h20, a Brigada de Prevenção Criminal da 8.ª Esquadra de Investigação Criminal, localizada nas Caxinas, procedeu à detenção de um indivíduo de sexo masculino, nacionalidade portuguesa, de 37 anos de idade, por incumprimento do confinamento obrigatório. O suspeito foi surpreendido pelos elementos policiais em flagrante quando se encontrava na via pública, na Rua Gomes de Amorim – Aver-o-Mar (Póvoa de Varzim), em clara violação da medida de confinamento obrigatória imposta pela Autoridade de Saúde. Foi detido por desobediência qualificada por já ter sido detido no passado dia 11 pelo mesmo motivo e persistir na violação da medida de confinamento, sendo presente esta quinta-feira pelas 14h junto do Tribunal da Póvoa de Varzim.