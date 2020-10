Homem detido após desacatos que feriram dois polícias

Um homem de 31 anos foi detido na Caxinas pela prática dos crimes de injúrias, ameaças, coação e agressão sobre agentes policiais. A detenção do motorista, residente em Vila do Conde, sucedeu na rua Agra Longa pelas 17h15 de ontem. Segundo revelou a PSP, agentes do efetivo da Esquadra de Vila do Conde deslocaram-se à artéria referida após terem sido alertados para a ocorrência de desacatos junto a uma residência. Quando tentavam resolver a situação, os polícias foram injuriados, ameaçados e agredidos, tendo sido necessária a colaboração de elementos da Esquadra de Intervenção e Fiscalização Policial da Divisão de Vila do Conde para proceder à interceção e detenção do suspeito. Dois dos agentes intervenientes ficaram feridos e tiveram mesmo de receber tratamento hospitalar. O detido foi notificado para comparecer junto das autoridades judiciárias.