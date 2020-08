Homem de V.Conde morre afogado no Gerês

Um homem de Vila do Conde morreu esta terça-feira após se ter afogado no Rio Cávado no Gerês, mais concretamente na zona da Albufeira da Caniçada, em Vilar da Veiga. A vítima de 34 anos estava na água a mergulhar quando desapareceu ao início da tarde, tendo sido resgatada sem vida duas horas depois após ser encontrado a seis metros de profundidade. O óbito foi confirmado por fonte dos Bombeiros Voluntários de Terras de Bouro, que estiveram envolvidos no socorro juntamente com meios e operacionais da Cruz Vermelha Portuguesa, Guarda Nacional Republicana, Autoridade Nacional de Proteção Civil e os mergulhadores de outras corporações. O cadáver foi transportado para o Instituto de Medicina Legal de Braga.