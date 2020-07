Homem de V.Conde condenado por vender filhos

Um homem de 46 anos de Vila do Conde foi esta quarta-feira condenado a cinco anos e oito meses de prisão por ter vendido, ao longo de oito anos, quatro filhos bebés a três casais por mais de 100 mil euros. A companheira, de 42 anos, teve uma pena mais pesada: nove anos de cadeia. Segundo o Correio da Manhã, durante a leitura do acórdão, no Tribunal de São João Novo, no Porto, o juiz presidente afirmou que o casal tratou os recém-nascidos “como se fossem objetos, como se fossem uma mera transação comercial”. Para além disso, pesou na sentença o facto de que a intenção de vender as crianças era anterior ao nascimento. A conduta dos arguidos teve “elevada ilicitude”, defendeu o juiz, considerando que as penas teriam de ser “pesadas”. As suspeitas foram levantadas no final de 2017 por um vizinho do casal ao aperceber-se de que o número de filhos da mulher era muito menor do que o número de gravidezes. Depois de uma denúncia anónima chegar à Diretoria do Norte da PJ, apurou-se que a mulher tinha apenas três filhos a viver consigo, embora fossem conhecidas sete gravidezes.Esta quarta-feira, Jaime Moreira foi julgado em conjunto Daniella Neto, com quem mantinha uma relação extraconjugal. Responderam por quatro crimes de tráfico de pessoas cada um, aos quais ela somou quatro crimes de falsificação de documentos. Os casais que compraram as crianças ainda estão a ser investigados.