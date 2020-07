Homem apanhado de madrugada com arma proibida

A PSP efetou mais uma detenção no âmbito do combate ao crime de posse de armas proibidas. Agentes da Esquadra de Vila do Conde detiveram um homem de 59 anos, no cruzamento da rua 5 de Outubro com a rua Santo Amaro, no decurso de uma ação de prevenção criminal. O sujeito foi apanhado com uma faca de abertura tipo “borboleta” às 3h50 da madrugada. A arma branca foi-lhe apreendida e o detido notificado para comparecer junto das autoridades judiciárias.