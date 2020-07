Há mais pessoas a saber fazer camisolas poveiras

Com a entrega dos trabalhos foi dada por concluída a Formação em Camisolas Poveiras da Academia Sénior da União das Freguesias da Póvoa de Varzim, Beiriz e Argivai. O curso decorreu no início deste ano e teria culminado com uma exposição, mas tal não foi possível devido à pandemia. 20 senhoras frequentaram as sessões e fizeram uma camisola poveira de raiz, tendo aprendido também os bordados tradicionais e os métodos para execução de meias e gorros tradicionais.