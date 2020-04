Guardião internacional para fechar a baliza no sonhado primeiro escalão

O guarda-redes Humberto Gomes vai reforçar o Póvoa Andebol na próxima temporada e a contratação é já assumida pela direção do clube. A transferência está quase fechada, citando declarações do guardião internacional de 42 anos que confirmou negociações muito bem encaminhadas ao jornal O Jogo. O veterano, que já defendeu as cores de vários grandes emblemas nacionais, está de saída do ABC e pretende conciliar a competição com a entrada no mercado de trabalho, algo que o clube poveiro lhe proporciona. Licenciado em Engenharia Civil, Humberto Gomes vem trabalhar para uma empresa da Póvoa de Varzim, sendo esta uma forma do clube conseguir o seu vínculo ao projeto local de andebol. A equipa era líder da fase final da II Divisão até o campeonato ser suspenso, sendo muito provável ou até quase certa a subida de escalão devido ao eventual alargamento da prova. Humberto Gomes esteve recentemente ao serviço da seleção portuguesa no Euro 2020 e na pré época marcou presença no 3º Torneio da Póvoa, onde foi considerado o melhor guarda-redes.