Grupo organizado de venda de droga detido em Aver-o-Mar

Três mulheres e dois homens foram detidos pela PSP numa operação policial realizada ao final da tarde de sábado em Aver-o-Mar. Elementos da 8ª Esquadra de Investigação Criminal, em colaboração com a Força de Destacamento da Unidade Especial de Polícia, apreenderam centenas de doses de heroína, cocaína e haxixe e quase 7 mil euros em numerário. A ação decorreu no Bairro/Urbanização Loteamento de Sousa, onde foram realizadas 4 buscas domiciliárias e duas não domiciliárias, tendo visado um grupo organizado que procedia à venda de droga. Os cinco detidos, com idades entre os 38 e os 48 anos, não têm ocupação profissional e residem na vila averomarense, sendo presentes esta segunda-feira a tribunal para conhecerem as medidas de coação.