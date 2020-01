Grande evento de natação na Póvoa de Varzim

A Póvoa de Varzim vai ser de novo a capital da natação nacional. Nos próximos dias 1 e 2 de fevereiro vai decorrer, nas Piscinas Municipais, a 11.ª edição do Meeting Internacional, que acaba de ser apresentado. A organização pertence à Associação de Natação do Norte de Portugal, contando com o apoio da Câmara Municipal e da Varzim Lazer. O evento vai contar com 501 atletas em representação de mais de três dezenas de equipas vindas de Portugal, Espanha, Itália, Polónia e dos estreantes França e Egito. Aníbal Pires (à esquerda na imagem), presidente da Associação de Natação do Norte de Portugal, sublinhou a qualidade da prova e a forma como a cidade acolhe quem vem de fora. Luís Diamantino (ao centro na fotografia), vereador do Desporto, destacou a mais valia que o evento representa para a economia poveira e o desporto local. José Manuel Almeida (na imagem à direita), administrador da Varzim Lazer, assumiu o compromisso da empresa municipal em contribuir para um grande êxito da competição.Resta dizer que a entrada será livre e que vão competir jovens atletas do Clube Naval Povoense.