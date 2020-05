Governante esteve de passagem pelo quartel de Beiriz

O Ministro da Defesa Nacional esteve de visita à Póvoa de Varzim e em particular à Escola de Serviços, situada em Beiriz, para verificar alguns dos meios alocados ao Plano de Apoio Militar de Emergência. O governante foi acompanhado pelo presidente da Câmara e elogiou a relação estreita e histórica alcançada entre o Exército e o Município agora liderado por Aires Pereira. João Gomes Cravinho reuniu com os militares e no final sublinhou que estes estão preparados e motivados para continuar a dar resposta às necessidades da população no que concerne ao combate à proliferação da Covid-19. O ministro assegurou também que haverá capacidade militar para estar em breve em duas frentes. Além do combate ao coronavírus, também será preciso lidar com a época de incêndios, cenário em que a escola dos Serviços já está há muitos anos habituada a enfrentar.