Golfinhos foram à foz do Rio Ave e deliciaram quem viu

Um grupo de golfinhos foi avistado na foz do rio Ave em Vila do Conde. O momento foi registado na manhã de domingo por Lurdes Adriano, uma das responsáveis da Biblioteca Municipal Rocha Peixoto, que publicou na página pessoal do facebook um vídeo e imagens da visita daqueles simpáticos animais às aguas da região. Depois de terem deliciado dezenas de pessoas que os puderam apreciar de perto, os golfinhos, nove segundo alguns relatos, voltaram ao Oceano Atlântico e seguiram viagem. Para a história fica este raro avistamento de golfinhos na zona e tão perto da costa.