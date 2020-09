GNR recuperou kayak roubado em V.Conde

A GNR, através do Núcleo de Investigação Criminal de Matosinhos, recuperou o kayak de Fernando Pimenta que tinha sido roubado em março passado da Triauto em Vila do Conde. Os militares da Guarda encetaram um conjunto de diligências policiais e de investigação que permitiu a recuperação da embarcação do campeão mundial e a identificação do principal suspeito do furto, de 48 anos, que foi constituído arguido e já tem antecedentes criminais neste tipo de crimes, sendo os factos remetidos ao Tribunal Judicial de Vila do Conde. O kayak, avaliado em cerca de 3 mil euros, foi entregue ao legítimo proprietário, revelou a GNR.